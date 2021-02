Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen/Meerdorf- Brand eines leerstehenden Wohn- und Wirtschaftsgebäudes

Am Donnerstag, 18. Februar 2021, gegen 05.40 Uhr, kam es in der Straße Am Poule zu einem Brand. Aus bisher unbekannter Ursache geriet ein leerstehendes, landwirtschaftliches Wohn- und Wirtschaftsgebäude in Brand. Die freiwillige Feuerwehr Löningen rückte mit acht Einsatzfahrzeugen inklusive Drehleiter sowie ca. 40 Einsatzkräften zur Brandstelle aus und löschte den Brand. Der Dachstuhl des Gebäudes brannte vollständig aus. Aufgrund der Löscharbeiten und des Brandes entstand im Erdgeschoss erheblicher Schaden. Der Gesamtschaden wurde bisher auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Neben der Feuerwehr befanden sich vorsorglich zwei Rettungswagen und ein Notarztwagen vor Ort. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Cloppenburg- Eingangstür beschädigt

Am Mittwoch, 17. Februar 2021, zwischen 21.30 Uhr und 22.00 Uhr, kam es in der Dechant-Hackmann-Straße zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte eine Scheibe einer Eingangstür, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht/ Zeugenaufruf

Am Donnerstag, 18. Februar 2021, zwischen 08.30 Uhr und 09.30 Uhr, kam es in der Friesoyther Straße auf dem Parkplatz zu einem dortigen Trimmdichpfad Bührener Tannen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken einen grauen Ford Mondeo, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht/ Zeugenaufruf

Am Donnerstag, 18. Februar 2021, zwischen 10.15 Uhr und 10.22 Uhr, kam es in der Straße Pingel Anton auf dem Parkplatz eines dortigen Supermarktes zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verursacher beschädigte einen grauen Mercedes Benz E 220 d, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell