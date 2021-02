Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Friesoythe- Person mit Schussverletzung aufgefunden +++ Nachtragsmeldung +++

Wie die Polizei bereits berichtete, wurde am Sonntag, 17. Januar 2021, gegen 04.00 Uhr, im Bereich einer Bushaltestelle am Hansaplatz ein 20-jähriger türkischer Staatsangehöriger durch einen Zeugen aufgefunden. Dieser wies eine Schussverletzung auf. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus verbracht und versorgt. Zum damaligen Zeitpunkt ging die Polizei davon aus, dass dem Mann die Verletzung durch eine bislang unbekannte Person zugefügt worden ist.

Dieser Verdacht konnte im Zuge der weiteren intensiven Ermittlungen bisher nicht bestätigt werden. Nach den gegenwärtigen Ermittlungsergebnissen kann nicht ausgeschlossen werden, dass der 20-Jährige sich die Schussverletzung selbst zugefügt haben könnte. Ein mutmaßlicher Auslöser hierfür könnten bestehende Familien- sowie Beziehungsstreitigkeiten gewesen sein. Ferner konnte ermittelt werden, dass der Verletzte die Schussverletzung nicht am Hansaplatz erlitten hatte, sondern in einer Wohnung im Stadtgebiet Friesoythe. Zudem besteht der Verdacht, dass dieser sich seit Wochen unerlaubt in Deutschland aufhält.

Die ursprüngliche Pressemitteilung vom 18. Januar 2021 ist unter dem Link abrufbar: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/4815244

