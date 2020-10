Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - unter dem Einfluss von Medikamenten stehender Falschfahrer im Stadtgebiet

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am 10.10.2020 wird der hiesigen Dienststelle um 00:05 Uhr ein auffällig fahrender dunkelblauer Opel Astra gemeldet. Dieser soll die Nordbrücke soeben entgegen der Fahrtrichtung befahren haben. Im weiteren Verlauf, ebenfalls in entgegengesetzter Fahrtrichtung, sei dieser über den Kreuzungsbereich Wormser Straße/Nordring gefahren und nach links in die Kleiststraße abgebogen, wo der Mitteiler den Blickkontakt verloren hat. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung kann ein Fahrzeug, welches auffallend unsicher und fehlerhaft über die Kreuzung Wormser Straße/Industriestraße geführt wird und in Richtung Industriestraße nach links abbiegt, festgestellt werden. Bei einer Verkehrskontrolle kann festgestellt werden, dass der 67-jährige Fahrer sichtlich verwirrt und auffällig wirkt. Es bestehen Hinweise, dass er durch Medikamente beeinträchtigt ist. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Frankenthal

Polizeikommissarin Wißler

Friedrich-Ebert-Straße 2

67227 Frankenthal

Telefon 06233 313-0

Telefax 06233 313-3130

pifrankenthal@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell