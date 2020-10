Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Trunkenheitsfahrt im Verkehr

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am 10.10.2020 um 02:58 Uhr informiert ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer die hiesige Dienststelle über einen Ford Focus, der ohne eingeschaltete Beleuchtung und in Schlangenlinien durchs Stadtgebiet geführt werden würde. Das Fahrzeug kann durch die eingesetzten Beamten in der Straße Westring in Frankenthal angetroffen werden. Bei einer Verkehrskontrolle kann festgestellt werden, dass der Fahrer des Ford Focus weder im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis noch nüchtern ist. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,71 Promille. Dem Fahrer wird in der Folge eine Blutprobe entnommen. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe / Geldbuße verhängt werden.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Frankenthal

Polizeikommissarin Wißler

Friedrich-Ebert-Straße 2

67227 Frankenthal

Telefon 06233 313-0

Telefax 06233 313-3130

pifrankenthal@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell