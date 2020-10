Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Diebstahl einer Handtasche aus Kofferraum

Bild-Infos

Download

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 09.10.2020 in der Zeit von 11:30 Uhr bis 11:35 Uhr kommt es auf dem GLOBUS Parkplatz in Bobenheim-Roxheim zum Diebstahl der Handtasche einer 82-jährigen Frau aus ihrem unverschlossenen PKW. Die Geschädigte lädt ihre Einkäufe in ihren Kofferraum, legt ihre Handtasche auf diese und schließt den Kofferraumdeckel, um ihren Einkaufswagen zurück an den Unterstellplatz zu bringen. Hierbei lässt sie ihren unverschlossen PKW für einen kurzen Moment aus den Augen. Als sie an ihr Fahrzeug zurückkehrt, stellte sie fest, dass ihre Tasche verschwunden ist.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Frankenthal

Polizeikommissarin Wißler

Friedrich-Ebert-Straße 2

67227 Frankenthal

Telefon 06233 313-0

Telefax 06233 313-3130

pifrankenthal@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell