Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Frankenthal (ots)

Am 09.10.2020 um 16:50 Uhr kommt es an der Einmündung Kanalstraße / Foltzring in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wird der 58-Jährige Fahrer eines Pedelecs nach dem Zusammenstoß mit dem Fahrer eines Peugeot 206 leicht am Sprunggelenk verletzt. Bei dem Fahrer des PKW kann während der Unfallaufnahme eine Atemalkoholkonzentration von 0,49 Promille festgestellt werden. Er wird zwecks Blutentnahme zur Dienststelle verbracht. Führerschein und Fahrzeugschlüssel werden sichergestellt. Der Pedelec-Fahrer hat zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm getragen. In den letzten Jahren war ein Drittel aller verletzten Unfallbeteiligten in Frankenthal, Fahrradfahrer. Rund 80% der schweren Hirnverletzungen beim Radfahren könnten sich durch das Tragen eines Helms vermeiden lassen. Die Polizei empfiehlt daher immer mit Fahrradhelm zu fahren. Mehr Informationen zum Thema erhalten Sie unter www.ich-trag-helm.de.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Frankenthal.

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Polizeiinspektion Frankenthal

Polizeikommissarin Wißler

Friedrich-Ebert-Straße 2

67227 Frankenthal

Telefon 06233 313-0

Telefax 06233 313-3130

pifrankenthal@polizei.rlp.de

