Damme - Trickdiebstahl durch falschen Wasserwerker

Am Mittwoch, 17. Februar 2021, kam es zwischen 13.55 und 14.05 Uhr in der Straße Zu den Klünen zu einem Trickdiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter gab sich als Mitarbeiter des Wasserwerks aus und gelangte so in die Wohnung einer 87-jährigen Frau. In der Wohnung gelang es ihm die Frau derart abzulenken, dass er Schmuck und Bargeld entwenden konnte. Der Täter wird als etwa 185cm groß 45 Jahre alt geschätzt. Er soll eine korpulente Statur gehabt und eine rote Warnweste getragen haben. Die Haare seien schwarz und an den Seiten kurz rasiert gewesen sein. Dazu sprach er hochdeutsch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491-999360) entgegen. https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Lohne - Einbruch in Räucherei

Zwischen Dienstag, 16. Februar 2021, 18.00 Uhr und Mittwoch, 17. Februar 2021, 12.50 Uhr kam es im Gerberweg zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter brach die Tür einer Räucherei auf. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangte der Täter kein Diebesgut. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Dinklage - Einbruch in Wohnung

Am Mittwoch, 17. Februar 2021, kam es zwischen 21.00 und 21.20 Uhr im Wiesenweg zu einem Wohnungseinbruch. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zu einem Wohnhaus und entwendete aus diesem Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage (Tel. 04443-977490) entgegen.

Holdorf - Brand in einer Druckanlage

Am Mittwoch, 17. Februar 2021, kam es gegen 18.10 Uhr in einer Druckanlage in der Straße An der Bahn zu einem Brand. Eine Löschanlage konnte das Feuererfolgreich bekämpfen. Die Feuerwehr Holdorf rückte zusätzlich mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften aus. Derzeit kann eine technische Ursache nicht ausgeschlossen werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

Steinfeld - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 17. Februar 2021, wurde um 17.05 Uhr ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne auf der Lohner Straße kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte dies. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 17, Februar 2021, kam es um 16.07 Uhr im Bereich der Einmündung zum Stoppelmarkt zu einem Verkehrsunfall. Eine 96-jährige Pkw-Fahrerin aus Goldenstedt übersah an der Einmündung zur Straße Holzhausen einen 59-jährigen Pkw-Fahrer aus Lohne. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Lohner leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 14000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Bakum - Wildunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und verletzten Personen

Am Mittwoch, 17. Februar 2021, kam es um 19.16 Uhr auf der Elstener Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Pkw-Fahrer aus Cappeln stieß mit einem querenden Reh zusammen und geriet ins Schleudern. Ein nachfolgender 46-jähriger Pkw-Fahrer, ebenfalls aus Cappeln, wich aus und prallte gegen einen Baum. Beide Männer wurden hierdurch leicht verletzt. Das Reh wurde tödlich verletzt. Der Sachschaden wird auf 10000 Euro geschätzt.

