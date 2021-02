Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim - Wehingen, L 433, Landkreis Tuttlingen) Entgegenkommendes Auto gestreift und dann geflüchtet - Polizei sucht Unfallzeugen (16.02.2021)

Gosheim - Wehingen, L 433, Landkreis Tuttlingen (ots)

Zu einer Unfallflucht, die sich am Dienstagabend auf der Landesstraße 433 zwischen Gosheim und Wehingen ereignet hat, sucht die Polizei dringend Zeugen, insbesondere den Fahrer eines nachfolgenden Audis, welcher den Unfall beobachtet haben könnte. Gegen 21.20 Uhr fuhr eine 24-Jährige mit einem Golf auf der L 433 von Gosheim in Richtung Wehingen, als dieser etwa 400 Meter nach dem Kreisverkehr am Orstende von Gosheim ein vermutlich weißer Kompaktwagen halb auf ihrer Fahrbahnseite entgegenkam. Trotz Ausweichlenkung kam es zwischen beiden Autos zu einem Streifvorgang, in dessen Verlauf der linke Außenspiegel des Golfs abgerissen und auch die Fahrertür und eine Seitenscheibe beschädigt wurden. Ohne sich um den gerade verursachten Unfall und den dabei entstandenen Schaden an dem Golf in Höhe von rund 3000 Euro zu kümmern, fuhr der unbekannte Unfallbeteiligte weiter und flüchtete in Richtung Gosheim. Zum Unfallzeitpunkt befand sich hinter dem Golf der 24-Jährigen ein Audi, der ebenfalls in Richtung Wehingen unterwegs war und dessen Fahrerin oder Fahrer den Unfall beobachtet haben dürfte. Die Person, welche am Dienstagabend, gegen 21.20 Uhr, in einem Audi von Gosheim in Richtung Wehingen unterwegs war, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen (07424 9318-0) oder auch beim Polizeiposten Wehingen (07426 1240) zu melden.

