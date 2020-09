Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Die Polizei Lippe erreichte ein Hinweis, dass am Samstagmorgen eine männliche Person in der Oerlinghauser Straße in einen Kofferraum gesetzt und weggefahren wurde. Gegen 8:45 Uhr sollen zwischen vier und fünf Männer eine weitere Person zu einem hellen PKW gebracht haben, ihn in den Kofferraum gesetzt und dann in Richtung B 239 weggefahren haben. Es ist unklar, ob es sich zum Beispiel um ein Junggesellenabschiedsritual gehandelt hat. Da die Oerlinghauser Straße zum Zeitpunkt viel befahren ist, erhofft die Polizei sich weitere Zeugen, die die Situation beobachtet haben und die Hintergründe erhellen können. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05222 98180.

