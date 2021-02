Polizei Düren

POL-DN: Versuchter Raub am Seeufer

Inden (ots)

Am Lucherberger See kam es am Samstagabend zu einem versuchten Raubdelikt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht sowohl nach dem Opfer als auch nach den Tätern.

Ein Zeuge informierte die Polizei und schilderte das Geschehen, das ihm von dem Opfer der Tat berichtet worden war. Bei dem Opfer handelte es sich um einen Angler, der sich in einem Angelzelt am Seeufer aufgehalten hatte. Dort war der Mann von zwei Unbekannten angesprochen und zur Herausgabe von Wertsachen aufgefordert worden. Dabei wurde der Angler mit einem Messer bedroht.

Letztlich kam es nicht zu einer Übergabe der geforderten Wertgegenstände, und die beiden Täter entfernten sich in unbekannte Richtung. Genauere Angaben zu dem versuchten Raubdelikt liegen derzeit nicht vor, weshalb die Polizei um Hinweise bittet. Der bedrohte Angler wird gebeten, sich zu melden. Auch werden Hinweise auf die beiden Täter erbeten, bei denen es sich um zwei Männer im Alter von etwa 25 Jahren gehandelt haben soll. Sie sollen den Eindruck erweckt haben, aus Osteuropa zu stammen. Einer soll mit einer grauen Jacke bekleidet gewesen sein, der andere trug eine rote Mütze.

Die zuständige Sachbearbeiterin des Kriminalkommissariats nimmt Ihre Hinweise unter der Nummer 02421 949-8618 entgegen. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten ist die Leitstelle unter der 02421 949-6425 jederzeit zu erreichen.

