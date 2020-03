Polizei Mettmann

POL-ME: Nächtlicher Geschäftseinbruch an der Mittelstraße - Hilden - 2003011

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Montag (2. März 2020) sind drei bislang unbekannte Täter in einen Handyladen an der Mittelstraße in Hilden eingebrochen und haben mehrere Smartphones und Tablets entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Das war passiert:

Gegen 2:40 Uhr wurde ein Anwohner der Mittelstraße aus dem Schlaf gerissen, weil er das Zerbrechen einer Glasscheibe hörte. Als er aus dem Fenster schaute, sah er drei Männer, die in den Telefonladen einbrachen. Der Mann handelte gedankenschnell und alarmierte umgehend die Polizei. Dabei teilte er den Beamten auch mit, dass das Trio in Richtung Berliner Straße davongelaufen war.

Gleichzeitig ging auf der Leitstelle der Polizei auch schon ein zweiter Notruf ein, denn auch der Eigentümer des Ladens hatte den Einbruch mitbekommen, weil er einen Einbruchalarm auf sein Handy aufgespielt bekommen hatte.

Eine sofort nach den Tätern eingeleitete Fahndung der Polizei verlief leider ohne Erfolg. Daher wendet sich die ermittelnde Kriminalpolizei nun an die Öffentlichkeit. Zu den Tätern liegt leider nur eine vage Personenbeschreibung vor. Demnach beschrieb der Zeuge die drei Männer als "Südländer". Sie führten einen etwa 1,20 Meter großen Vorschlaghammer mit sich, mit dem höchstwahrscheinlich die Scheibe des Geschäfts eingeschlagen wurde. Weitere Angaben konnte der Zeuge aufgrund der Entfernung und der Dunkelheit nicht machen.

Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro aus und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02103 898-6410.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell