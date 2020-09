Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: PKW stieß gegen parkendes Auto

Siggelkow (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro ist am Freitagmorgen bei einem Auffahrunfall in Siggelkow entstanden. Ein PKW war in der Ortslage aus noch ungeklärter Ursache gegen ein am Straßenrand parkendes Auto geprallt. Verletzt wurde bei dieser Kollision niemand, jedoch mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden.

