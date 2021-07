PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Betrüger in die Flucht geschlagen +++ Zweiräder gestohlen

Bad Schwalbach (ots)

1. Betrüger scheitert vor der Haustür,

Idstein, Hertastraße, Dienstag, 06.07.2021, 16:30 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag scheiterten Trickbetrüger in Idstein in ihrem Vorhaben eine 73-Jährige um ihr Geld zu bringen. Zuvor habe eine unbekannte Täterin die Seniorin kontaktiert und sich dabei als ihre Nichte ausgegeben. Um die vermeintliche Verwandte finanziell zu unterstützen, hob die Idsteinerin 10.000 Euro von ihrem Konto ab und wartete auf weitere Anweisungen. Kurz darauf sei sie von einem weiteren Täter kontaktiert worden, welcher sie gegen 16:30 Uhr anwies, ihre Wohnung zu verlassen und ihm das Geld zu übergeben. Als die Seniorin vor dem Wohnhaus den Ausweis des Mannes einsehen wollte, habe dieser versucht ihr das Geld aus der Hand zu reißen. Daraufhin sei es zu einem Gerangel gekommen, bei dem die nach Hilfe rufende Frau mitsamt dem Täter zu Boden stürzte. Der Unbekannte floh daraufhin ohne Beute gemacht zu haben. Eine Nachbarin vernahm die Hilferufe und verständigte daraufhin die Polizei. Der Geldabholer wurde als klein und dicklich beschrieben. Er habe dunkle Kleidung getragen und deutsch ohne Akzent gesprochen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

Um nicht Opfer derartiger Betrugsmaschen zu werden, gilt es sensibel und wachsam zu sein. Geldverhandlungen am Telefon und die anschließende Übergabe hoher Bargeldbeträge an der Wohnungstür oder spontane Geldüberweisungen müssen ein absolutes Tabu sein. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Bekannten oder Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen Klarheit bringen.

2. Moped gestohlen,

Eltville-Martinsthal, Wiesenstraße, Montag, 05.07.2021, bis Dienstag, 06.07.2021

(fh) Mutmaßlich in der Nacht zum Dienstag wurde aus einem Hof in der Wiesenstraße in Eltville-Martinsthal ein schwarzes Leichtkraftrad der Marke Aprilia gestohlen. Die Täterin, oder der Täter entkam daraufhin unbemerkt mit dem etwa 3.200 Euro teuren Zweirad.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

3. Fahrraddiebe unterwegs,

Hünstetten-Oberlibbach, Kesselbacher Weg, Montag, 05.07.2021, bis Dienstag, 06.07.2021

(fh)In der Nacht von Montag auf Dienstag stahlen unbekannte Täter in Oberlibbach ein hochwertiges Mountainbike aus einer Einfahrt und entkamen mit ihrer Beute. Der 15-jährige Nutzer des Rads hatte sein grünschwarzes Mountainbike der Marke Soul Fire mit einem Schloss versehen und dieses in der besagten Nacht vor sein Wohnhaus gestellt. Am nächsten Morgen fiel der Diebstahl des etwa 1.200 Euro teuren Fahrrads auf. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

