Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Anhänger mit Gerüstbauteilen gestohlen

Goch (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Samstag, 24.10.2020, 15.00 Uhr bis Montag, 26.10.2020, 08.45 Uhr den mit einem Anhängerschloss gesicherten und mit Gerüstbauteilen beladenen Anhänger der Marke Böckmann mit dem amtlichen Kennzeichen KLE-PW31 gestohlen. Der Hänger war durch Firmenmitarbeiter in einer Parkbucht auf dem Leeger-Weezer-Weg in Höhe der Hausnummmer 4 in Fahrtrichtung Bergrathstraße beladen und abgestellt worden. Die Kripo Goch, Telefon 02823-1080, sucht Zeugen. (SI)

