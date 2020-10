Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebe klingelten irrtümlich

Kleve (ots)

Am Samstagmorgen, 24.10.2020, wurden die Besitzer eines Hauses auf der Querallee um 05:27 Uhr durch die Haustürklingel aus dem Schlaf gerissen. Als die Verbindung zu der in der Anlage integrierten Kamera nicht hergestellt werden konnte, schaute man nach dem rechten. Die Klingelanlage war gewaltsam aus der Wand gerissen worden. Bereits eine Woche zuvor, am 17.10.2020, hatten die Eigentümer eines Hauses auf der Kendelstraße den Diebstahl ihrer Außenkamera angezeigt. Die Kripo Kleve, Telefon 02821-5040, sucht nun Zeugen. (SI)

