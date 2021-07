Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

In der Nacht zu Mittwoch verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Firmengelände an der Fennastraße in Nordhorn. Dort brachen sie in die Werkstatt sowie in das Bürogebäude ein. Sie beschädigten mehrere Fenster und Türen und entwendeten neben Bargeld ein Tablet. Im selben Tatzeitraum brachen unbekannte Täter in das Büro des Wertstoffhofes an der Otto-Hahn-Straße ein. Auch hier beschädigten sie eine Tür und entwendeten Bargeld. Darüber hinaus brachen sie einen Baucontainer sowie einen Altkleidercontainer auf und verteilten dessen Inhalt entlang des dortigen Zaunes. Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit ermittelt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell