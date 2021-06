Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wepeloh - Zeugen gesucht

Werpeloh (ots)

Am Freitag kam es auf der Hauptstraße in Werpeloh zu einer gefährlichen Verkehrssituation. Der Fahrer eines grauen VW Caddy war gegen 13.30 in Richtung Sögel unterwegs. Dabei überholte er mehrere Fahrzeuge trotzt des Gegenverkehrs. Außerdem missachtete er das Rotlicht einer Ampel. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

