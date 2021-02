Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Auffahrunfall - eine Person verletzt

Warburg (ots)

Bei einem Auffahrunfall in Warburg-Ossendorf verletzte sich am Samstag, 20. Februar, eine Frau aus Willebadessen. Ein 30-jähriger VW Caddy-Fahrer aus Warburg hielt gegen 14:15 Uhr verkehrsbedingt im Einmündungsbereich Menner Straße/ Nörder Straße. Eine 25-jährige Opel Mokka-Fahrerin aus Warburg bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Caddy auf. Eine 25-jährige Beifahrerin, die im Caddy saß, verletzte sich bei dem Zusammenstoß und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß fahrbereit. /ell

