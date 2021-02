Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Geschäftseinbruch in Warburger Innenstadt

Warburg (ots)

Die Kriminalpolizei Warburg sucht Zeugen, die Angaben zu einem Geschäftseinbruch in der Warburger Innenstadt machen können. Unbekannte verschafften sich von Samstag, 20. Februar, 20:30 Uhr, bis Sonntag, 21. Februar, 14:00 Uhr, über den Hintereingang gewaltsam Zutritt zu einem Geschäft auf der Hauptstraße in Höhe Hausnummer 40. Der oder die Täter richteten einen Sachschaden an und entwendeten mehrere Gegenstände. Hinweise bitte an die Polizei, Telefonnummer 05641/7880-0. /ell

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell