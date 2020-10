Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen: Jugendlicher verletzte sich schwer

Merzen (ots)

Am Freitagabend kam es auf der Hauptstraße (B218) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 16-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Der Jugendlicher war gegen 21.45 Uhr mit vier Begleitern von Merzen kommend in Richtung Ueffeln unterwegs und nutzte nicht (wie seine Begleiter) den vorhandenen Geh-und Radweg, sondern fuhr auf der Straße. Der Fahrer eines nachfolgenden VW Caddy machte den in Schlangenlinie fahrenden Radfahrer durch Hupen auf sich aufmerksam und überholte den Jugendlichen dann in weitem Bogen. Als er sich mit dem Radfahrer annähernd auf gleicher Höhe befand, zog der 16-Jährige plötzlich stark nach links herüber und stieß mit dem Auto zusammen. Der Merzener zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Da der Verdacht bestand, dass der junge Mann alkoholisiert war, wurde ihm dort eine Blutprobe entnommen.

