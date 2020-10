Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Brand mehrerer Gebäude

Bramsche (ots)

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mussten am Sonntagmorgen zum Brand mehrerer Gebäude in die Straße Im Blauen Esch ausrücken. Ein Anwohner hatte gegen 08.40 Uhr Flammen in einem Carport bemerkt und die Bewohner des dazugehörigen Wohnhaus alarmiert. Bedingt durch starken Wind griff das Feuer schnell vom Carport auf eine dahinterliegende Garage, den Giebel des Wohnhaus sowie auf das Carport sowie das Wohnhaus des benachbarten Grundstückes über. Die Feuerwehren aus Bramsche, Epe, Sögeln, Hesepe, Engter und Wallenhorst waren mit annähernd 85 Einsatzkräften vor Ort und konnten die Brände letztendlich unter Kontrolle bringen. Alle brandbetroffenen Objekte wurden stark beschädigt, entsprechend sind die beiden Häuser momentan nur noch teilweise bewohnbar. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu der noch unbekannten Brandursache auf. Der durch das Feuer entstandenen Gesamtschaden kann noch nicht beziffert werden. Personen wurden nicht verletzt.

