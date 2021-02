Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Suttrop - Rollstuhlfahrer übersehen

Warstein (ots)

Zu einem Unfall ist es am Dienstagmittag, gegen 13:05 Uhr, auf der Straße Am Gutshof gekommen. Ein 23-jähriger Warsteiner wollte mit seinem VW nach rechts auf die Kreisstraße abbiegen. Dabei übersah er einen 41-jährigen Mann, der mit seinem Rollstuhl die Straße Am Gutshof überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Rollstuhlfahrer, ebenfalls aus Warstein, wurde zur stationären Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. (wo)

