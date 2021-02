Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Allagen - Zusammenprall mit Fußgänger

Warstein (ots)

Am Dienstagabend, gegen 21:20 Uhr, ist es an der B 516 zu einem Unfall gekommen. Ein 23-jähriger Warsteiner fuhr mit seinem E-Bike auf dem Seitenstreifen der Bundesstraße, von Sichtigvor kommend, in Richtung Allagen. Zwei Jugendliche waren in entgegengesetzter Richtung zu Fuß auf dem Seitenstreifen unterwegs. Den 17-jährigen, schwarz gekleideten Jungen, erkannte der Radfahrer im Dunkeln zu spät. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Personen stürzten. Der jugendliche Möhneseer wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 200 Euro. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell