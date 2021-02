Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Wieder Anrufe bei Senioren

Möhnesee (ots)

Am heutigen Dienstag kommt es wieder vermehrt zu Anrufen durch falsche Polizeibeamte. Besonders in Wippringsen und Büecke versuchen die Betrüger an die Ersparnisse der Senioren zu kommen. Daher weist die Polizei darauf hin, keine sensiblen Daten am Telefon mitzuteilen. Die Täter nutzen jegliches gewonnene Wissen später erneut. Die Polizei rät: - Unbekannte Stimme am Telefon? Hörer auflegen. - Unbekannte Menschen bleiben vor der Tür! - Nichts aus der Wohnung heraus geben! (wo)

