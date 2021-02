Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte-Weckinghausen - Viel zu schnell unterwegs

Erwitte (ots)

Am Dienstagvormittag, gegen 09:30 Uhr, war ein 21-jähriger BMW-Fahrer auf der L 748 in Richtung Lippstadt unterwegs. Als er auf eine Kolonne mit mehreren Fahrzeugen im Bereich Weckinghausen aufschloss, überfuhr er eine Sperrfläche sowie eine durchgezogene Linie, um sämtliche Fahrzeuge zu überholen. Ein ziviles Polizeifahrzeug, welches ebenfalls in der Kolonne fuhr, konnte eine Geschwindigkeit von 172 km/h messen - bei erlaubten 70 km/h in diesem Bereich. Der Anröchter konnte durch die Beamten angehalten werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der rücksichtslose Raser bereits mehrfach seinen Führerschein abgeben musste. Auch dieses Mal wurde der Führerschein sichergestellt. (wo)

