Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210111-5: Sperrung nach Verkehrsunfall auf der L93 - Pulheim

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei Autos stießen frontal zusammen. Bei dem Verkehrsunfall wurde die Fahrerin eines Wagens schwer, der Fahrer des anderen Wagens leicht verletzt.

Am Montagnachmittag (11. Januar) fuhr eine 26-Jährige gegen 13:00 Uhr mit ihrem Auto auf der Landesstraße 93 aus Richtung Stommeln. Aus Richtung Sinnersdorf näherte sich entgegengesetzt der Wagen eines 54-Jährigen. Beide Fahrzeug stießen aus bislang ungeklärter Ursache in Höhe der Einmündung zur Kreisstraße 18, wo eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h durch Beschilderung angeordnet ist, frontal zusammen. Die verletzten Autofahrer sind nach der Erstversorgung durch einen Notarzt in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Ob die 26-Jährige an der Einmündung nach links auf die K18 abbiegen wollte, ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungen. Die Verletzte konnte zum Unfallhergang bisher nicht befragt werden. Der Unfallhergang beruht auf der Aussage des 54-Jährigen und eines Zeugen.

Die Unfallstelle war für die Verkehrsunfallaufnahme bis etwa 15:10 Uhr für den Verkehr gesperrt und musste großräumig abgeleitet werden. Beamte des Verkehrsdienstes unterstützen die Kollegen dabei vor Ort. (bm)

