Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht im Subecksweg

37581 Bad Gandersheim

Bad Gandersheim (ots)

Am heutigen Tage (14.02.20) kam es im Zeitraum zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr, im Bereich des Subecksweges (Bad Gandersheim) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem rechts am Fahrbahnrand parkenden weißen Transporter und einem an diesem vorbeifahrenden Fahrzeug. An dem geparkten Transporter wurde durch die Kollision der linke Außenspiegel beinahe gänzlich abgerissen. Das verursachende und bislang unbekannte Fahrzeug entfernte sich jedoch unerlaubt vom Unfallort, weshalb ein Strafverfahren eingeleitet worden ist.

Zeugen werden gebeten, sich bei sachdienlichen Hinweisen mit der hiesigen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell