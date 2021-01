Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210111-4: Folgenschwerer Verkehrsunfall an der Einmündung - Bergheim

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei Autos stießen in Paffendorf auf der B477 in Höhe der beampelten Einmündung K19 nahezu frontal zusammen. Zwei der drei beteiligten Insassen kamen in Krankenhäuser.

Am Sonntag (10. Januar) fuhr eine 33-Jährige um 19:45 Uhr mit ihrem Wagen auf der Bundesstraße 477 in Richtung Niederaußem. An der Einmündung zur Kreisstraße 19 beabsichtigte sie vermutlich, nach links abzubiegen. Ihr kam ein 44-jähriger Autofahrer und seine 25-jährige Beifahrerin auf der B477 aus Richtung Niederaußem entgegen. Er hatte nach eigenen Angaben Grünlicht. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei sind die 33-Jährige und die 25-Jährige, die vor Ort zum Unfallhergang nicht befragt werden konnten, leicht verletzt worden. Sie kamen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die polizeiliche Unfallaufnahme stützte sich auf die Aussage des 44-jährigen Autofahrers. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

An beiden Fahrzeugen entstand ersten Schätzungen zufolge ein Gesamtsachschaden von etwa 30.000 Euro. Beide mussten abgeschleppt werden. (bm)

