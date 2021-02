Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Unseriöse Werbung

Kreis Soest (ots)

Werbebroschüren die mannigfach in Briefkästen landen, enthalten nicht immer gute Angebote. Neben der Werbung von großen Discountern, Supermärkten oder Baumärkten finden sich auch immer wieder Broschüren von komplett unbekannten Handwerksfirmen. Sie locken oft mit Rabatten für Neukunden oder Senioren und mit anderen Sonderangeboten. Werden die Angebote dann angenommen, sind die Kunden anschließend meist nicht zufrieden. Zuvor versprochene Leistungen werden im Voraus abkassiert, jedoch fast nie zur Zufriedenheit der Kunden ausgeführt. Das endet oftmals mit einer Anzeige wegen Betrugs bei der Polizei. Vollkommen unbekannte Firmen, sollte man auf keinen Fall beschäftigen. Ein Blick ins Internet reicht oftmals, um festzustellen, dass es die Firma gar nicht gibt. Die Telefonnummern existieren meist nur eine kurze Zeit. Danach lässt sich dort niemand mehr erreichen. Seriös kommen die Werbebroschüren oftmals daher, weil sie als Beilage in regelmäßig erscheinenden Printmedien in die Haushalte gelangen. Oftmals fallen sie jedoch durch Formulierungen im Kleingedruckten wie zum Beispiel: "Vermittlung von Fremdfirmen für Handwerkerleistungen" auf. Weiteres gern benutztes Vokabular der nicht seriösen Firmen lautet: professionell, zuverlässig, zufriedene Kunden, Erfahrung ... "Wenn Sie Handwerker benötigen, ist es mit Blick auf diese schwarzen Schafe sicherlich ratsam, auf örtliche Handwerker, die man auch kennt, zuzugehen. Seien sie misstrauisch wenn sie den Handwerker und seine Firma überhaupt nicht kennen." (lü)

