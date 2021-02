Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Taschendiebstahl

Soest (ots)

Am Montag, zwischen 09:50 und 10:15 Uhr, wurde einer 65-jährigen Frau aus Soest die Geldbörse entwendet. Sie war in einem Discounter am Boleweg und bemerkte erst an der Kasse, dass ihre Geldbörse während des Einkaufs entwendet wurde. Neben Bargeld und Papieren befand sich auch eine Debitkarte in der Börse. Taschendiebe nutzen es gern aus, wenn es eng wird. Zu Pandemiezeiten wird es eigentlich nur noch beim Einkaufen relativ eng. Darum sollte man gerade dann auf sein Portemonnaie achten. (lü)

