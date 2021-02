Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Handtaschendiebstahl

Wickede (ots)

Am Montag meldete sich eine 80-jährige Frau aus Wickede bei der Polizei. Ihr war am Samstagnachmittag beim Einkaufen am Waltringer Weg ihr Portemonnaie aus der Handtasche entwendet worden. Neben Bargeld und Papieren waren außerdem zwei EC-Karten in der Geldbörse. Sie hatte die beiden Karten noch am Wochenende sperren lassen. Trotzdem meldete ihr die Sparkasse am Montagmorgen, dass mit ihrer EC-Karte mehrfach Bargeld abgehoben wurde. Gerade in Geschäften ist die Chance auf etwas Gedränge auch in Pandemiezeiten groß. Diese Chance nutzen Taschendiebe um die Börsen ihrer Opfer zu stehlen. "Seien Sie vorsichtig und tragen sie ihre Wertsachen nah am Körper. Taschendiebe sind skrupellos!" (lü)

