Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Flächenbrand

Einbeck (ots)

37586 Dassel/ Relliehausen

Relliehausen (dö) - In einem Waldgebiet nahe des Dasseler Ortsteils Relliehausen kam es am Freitag, 10.04.2020, gegen 14.20 Uhr, aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Flächenbrand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, sodass eine Ausbreitung verhindert werden konnte. Es entstand daher nur geringer Sachschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Polizei Einbeck aufgenommen und dauern an.

