POL-SO: Bad Sassendorf - Haftbefehl kam gerade rechtzeitig

Ein 30-jähriger Mann aus Bad Sassendorf war in den vergangenen 24 Stunden mal wieder mehrfach aufgefallen. Am Montagmorgen, um 05:01 Uhr, betrat er direkt nach der Öffnung die Tankstelle an der Schützenstraße. Er entwendete Lebensmittel und flüchtete. Gegen 10:40 Uhr, am Montag, war eine Streifenbesatzung wegen eines andren Vorfalls in einem Supermarkt an der Schützenstraße. Die Polizisten bekamen mit, wie eine Verkäuferin einem Mann hinterher rief, er solle die Waren bezahlen. Die Beamten konnten auf dem Parkplatz den ihnen gut bekannten 30-jährigen Sassendorfer festhalten. Gegen eine Durchsuchung sperrte er sich massiv. Er musste mit Unterstützung einer zweiten Streifenbesatzung ins Polizeigewahrsam verbracht werden. Bei seiner Durchsuchung konnten Betäubungsmittel sichergestellt werden. Auf richterliche Anordnung blieb es bis zum Abend in der Zelle. Am Dienstmorgen, um 06:40 Uhr, wurde die Polizei erneut zur Tankstelle an die Schützenstraße gerufen. Ein Angestellter hatte den Ladendieb vom Vortag erkannt, und hielt ihn bis zum Eintreffen der Beamten fest. Die Polizisten nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn zur Wache. Bei einer Durchsuchung seiner Taschen konnten genau wie am Vortag Betäubungsmittel sichergestellt werden. Während die Beamten noch mit den Schreibarbeiten beschäftigt waren, traf ein Haftbefehl für den 30-Jährigen bei der Polizei ein. Er muss nun wegen räuberischen Diebstahls eine einjährige Haftstrafe absitzen. In der Zwischenzeit wird er sich wegen anderer Straftaten noch verantworten müssen. Im letzten halben Jahr hatten die Polizisten der Soester Wache mehr als zwei Dutzend mal mit dem Mann zu tun. (lü)

