Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung vom 24.10.2020

PI Leer/Emden (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis u. a. (1) Rhauderfehn- Am Freitag, den 23.10.2020, um 20:35 Uhr, konnte nach einem Hinweis in der Straße Rajen ein Pkw der Marke Fiat kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass der Pkw durch eine männliche 16-jährige Person geführt wurde, welche nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Fahrzeughalter ließ diese Fahrt zu und versah den Pkw, welcher nicht zugelassen war, zudem noch mit falschen Kennzeichen. Es wurden die entsprechenden Ermittlungsverfahren gegen den Fahrzeugführer und den Fahrzeughalter eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis (2) Leer - Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Bremer Straße am 23.10.2020 um 21:15 Uhr wurde ein 17-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades festgestellt. Dieser war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Leer - Am 23.10.2020 um 11:11 Uhr, wurden bei einem 26-jährigen Fahrzeugführer eines Pkw Renault bei einer Kontrolle im Windelkampsweg Anzeichen für die Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfall durch Fahren ohne Fahrerlaubnis Moormerland - Am 23.10.2020 um 23:40 Uhr kam es in der Dr.-Warsing-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw der Marke Renault kam in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dadurch eine Mauer sowie ein abgestelltes Wohnmobil. Bei der Unfallaufnahme ergab sich, dass der Pkw durch eine 14-jährige geführt wurde. Diese verletzte sich durch den verursachten Unfall leicht, eine gleichaltrige Beifahrerin blieb unverletzt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Schwerer Diebstahl aus Firmenbüro Uplengen - In der Nacht vom 22.10.2020 auf den 23.10.2020 gelangten bisher unbekannte Täter in die Büroräumlichkeiten einer Gerüstbaufirma in der Alten Dorfstraße. Dort wurden diverse Schränke geöffnet und durchsucht und der oder die Täter konnten eine Bargeldsumme im mittleren vierstelligen Bereich erbeuten.

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte Detern - Am 23.10.2020 kam es in der Straße Wallrund zunächst zu einem Einsatz der Polizei wegen Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde es erforderlich einen 18-jährigen Randalierer in Gewahrsam zu nehmen. Gegen die Durchsetzung wehrte sich der junge Mann massiv, indem er versuchte die eingesetzten Beamten zu schlagen und zu treten. Außerdem beleidigte er die Beamten durchgehend. Der Mann wurde schließlich dem Polizeigewahrsam zugeführt und es wurden die entsprechenden Strafverfahren eingeleitet.

Trunkenheitsfahrt Weener - Am 24.10.2020 gegen 10:00 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Mann mit einem Elektroroller die Friesenstraße in Schlangenlinien und ohne Helm. Eine Überprüfung vor Ort ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,34 Promille. Außerdem ist der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Im weiteren Verlauf konnte zudem noch eine Hieb- und Stoßwaffe aufgefunden werden. Der Mann wurde zur Durchführung einer Blutentnahme auf die Polizeidienststelle verbracht. Auf dem Weg dorthin beleidigte er einen der eingesetzten Beamten. Es wurden mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

