Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 21.10.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallflucht auf Autobahn++Räuberischer Diebstahl++Ladendiebstahl++Sachbeschädigung-Zeugin gesucht++Verkehrsunfall mit verletzten Personen++

Uplengen - Verkehrsunfallflucht auf Autobahn Am 20.10.2020 um 10:20 Uhr kam es auf der BAB 28 in Höhe der Anschlussstelle Apen/Remels zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer in Fahrtrichtung Leer auf die Autobahn 28 und scherte umgehend auf den Hauptfahrstreifen aus, so dass ein dort bereits fahrender 18-jähriger Mann aus Ovelgönne mit seinem Transporter nach links ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stieß er mit dem Heck seines Transporters gegen den Pkw Ford eines 42-jährigen Mannes aus Bad Zwischenahn, welcher sich bereits auf dem Überholfahrstreifen befand. Der Unfallverursacher, welcher mit einem Pkw Passat mit der Kennzeichenkennung Leer unterwegs war, entfernte sich von der Unfallstelle, ohne Rückschlüsse auf seine Person zuzulassen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich fernmündlich mit der Autobahnpolizei Leer in Verbindung zu setzen.

Leer - Räuberischer Diebstahl Am 20.10.2020 kam es um 18:31 Uhr in einem Bekleidungshaus an der Mühlenstraße zu einem räuberischen Diebstahl. Mitarbeiterinnen beobachteten eine vermeintliche Kundin, die vorgab Waren einkaufen zu wollen, als diese unvermittelt nach einer hochwertigen zweiteiligen Handtasche griff und mit dieser das Ladengeschäft verlassen wollte. Eine Mitarbeiterin lief der Frau nach und konnte nach der Tasche greifen. Dabei wurde sie von der Frau bedroht, die ihr mitteilte, einen gefährlichen Gegenstand gegen sie einsetzten zu wollen. Der Mitarbeiterin gelang es, einen Teil der Tasche einzubehalten und informierte umgehend die Polizei. Umgehend eingeleitete Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der Verdächtigen um eine amtsbekannte 36-jährige Frau aus Leer handelte. Diese muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Leer - Ladendiebstahl Am 20.10.2020 gegen 13:08 Uhr kam es in der Filiale einer Modehauskette zu einem Ladendiebstahl. Eine Mitarbeiterin beobachtete eine ältere Frau, die Waren an sich nahm und damit das Ladengeschäft verlassen wollte. Die Frau konnte angehalten werden. Für die weitere Sachklärung wurden Polizeikräfte zur Örtlichkeit gebeten. Im Rahmen der polizeilichen Überprüfung wurde bei der 75-jährigen Verdächtigen mit Wohnsitz in Leer noch weiteres Diebesgut aufgefunden und sichergestellt. Die Waren konnten an die ursprünglichen Eigentümer ausgehändigt werden. Die 75-jährige muss sich nun in diversen Strafverfahren verantworten.

Leer - Sachbeschädigung Am 17.10.2020 kam es in der Nacht um ca. 01:38 Uhr an einem Drogeriemarkt in der Mühlenstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Regenrinnenrohr. Eine bislang unbekannte junge Frau gab den eingesetzten Polizeikräften den Hinweis, dass es sich bei dem Verursacher um einen 18-jährigen Mann aus Leer handeln würde. Dieser konnte nach kurzer Fahndung im Nahbereich der Tatörtlichkeit angehalten und identifiziert werden, bestreitet aber die Tatbegehung. Als die junge Zeugin erneut zum Abgleich der Angaben befragt werden sollte, hatte diese bereits die Örtlichkeit unerkannt verlassen. Daher wird die Zeugin, oder eine andere Person, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen kann, gebeten, sich mit der Polizei Leer/ Fachkommissariat 6 in Verbindung zu setzen.

Westoverledingen - Verkehrsunfall mit verletzten Personen Am 20.10.2020 kam es um 17:10 Uhr auf der Großwolder Straße/ Bundesstraße 70 in Höhe der Pastor-Kersten-Straße zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Ein 25-jähriger Mann aus Westoverledingen hatte in Höhe einer Hofeinfahrt die Absicht, mit seinem Fahrzeug auf die dortige Zufahrt nach links einzubiegen. Dieses Abbiegemanöver wurde von einem nachfolgenden 44-jährigen Fahrzeugführer aus Papenburg übersehen, welcher trotz versuchter Notbremsung einen Aufprall auf das Heck des abbiegenden Fahrzeuges nicht mehr verhindern konnte. Bei diesem Zusammenprall wurden der 25-jährige Fahrer, sowie seine Mitfahrer, eine 48-jährige Frau und ein 54-jähriger Mann aus Westoverledingen, nicht unerheblich verletzt. Auch der Fahrer des auffahrenden Fahrzeuges wurde verletzt. Alle Beteiligten wurden medizinisch versorgt. Nach bisherigen Erkenntnissen mussten zwei Beteiligte stationär in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, so dass sie abgeschleppt werden mussten. Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge war die Bundesstraße 70 eine Stunde lang gesperrt.

