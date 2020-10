POL-LER: Personalwechsel in der Pressestelle der Polizeiinspektion Leer/Emden

Polizeiinspektion Leer/Emden

Zum 19.10.2020 hat es in der Pressestelle der Polizeiinspektion Leer/Emden einen Wechsel gegeben. Polizeioberkommissarin Frauke Bruhns übernahm den Dienstposten für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und wird künftig Ansprechpartnerin für interne und externe Presseangelegenheiten sein. Frauke Bruhns ist seit zehn Jahren in der Polizeiinspektion Leer/Emden und war vornehmlich im Einsatz- und Streifendienst tätig. Polizeioberkommissarin Heike Rogner verabschiedet sich Anfang Dezember dieses Jahres aus der Pressestelle und wird im Einsatz-und Streifendienst in Leer neue Aufgaben wahrnehmen. Inspektionsleiter Johannes Lind: "Die Pressestelle der Polizeiinspektion Leer/Emden arbeitet seit Jahren sehr serviceorientiert und pflegt eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Presse. Ich begrüße Frau Bruhns in ihrem neuen Team und bin mehr als zuversichtlich, dass sie ihre neue Aufgabe souverän meistern wird. Ich wünsche beiden Kolleginnen einen guten Start bei der Ausübung ihrer neuen Tätigkeiten."

