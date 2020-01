Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim - Schlafplatz gesucht

Ein Betrunkener brach am Mittwoch eine Tür in Sontheim auf.

Zeugen entdeckten gegen 16 Uhr einen schlafenden 25-Jährigen in einem Gebäude in der Schloßstraße. Sie informierten die Polizei. Die traf den Mann an. Der war deutlich alkoholisiert. Der Mann war wohl auf der Suche nach einem warmen Platz und hatte eine Tür aufgebrochen. Er musste sich eine neue Bleibe suchen und sieht nun einer Anzeige wegen Sachbeschädigung entgegen.

