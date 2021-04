Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - NEXT LEVEL - Polizeikommissar*in in NRW - jetzt auch mit Fachoberschulreife

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Nachdem Innenminister Herbert Reul gestern die neue Einstiegsmöglichkeit in den Polizeiberuf bekannt gegeben hat, besteht bei den interessierten jungen Leuten und auch bei vielen Eltern natürlich jetzt ein erhöhter Informationsbedarf. Darauf möchte die Kreispolizeibehörde des Rheinisch-Bergischen Kreises zeitnah reagieren und bietet am 28.04.2021 ab 18:00 Uhr eine Informationsveranstaltung zum gesamten Ausbildungs- und Studienablauf an.

Hier soll nicht nur der neue Weg dargestellt werden, sondern auch der komplette spätere Bachelorstudiengang. Der Vortrag richtet sich somit auch an Interessierte mit Abitur und Fachhochschulreife und wird alle Themenbereiche von der Bewerbung über den Einstellungstest bis hin zum Studienverlauf beinhalten.

Anschließend ist noch ein ausreichender Zeitraum für individuelle Fragen vorgesehen.

"Next Level ist ein großer Schritt in die richtige Richtung", freut sich der Einstellungsberater Peter Tilmans über den neuen Ausbildungsweg. "Dadurch wird vielen zusätzlichen geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern der Einstieg in den Traumberuf ermöglicht. Innenminister Herbert Reul hatte diese tolle Idee ja schon bei seinem Antrittsbesuch hier in Bergisch Gladbach im Jahr 2017 thematisiert und es freut mich persönlich sehr, dass die Umsetzung durch die Landesregierung jetzt erfolgt ist!"

Die Einstellungsberater der Rheinisch-Bergischen Polizei, Peter Tilmans und Carsten Merkel, würden sich über viele Teilnehmer*innen an der Online-Informationsrunde freuen.

Die Anmeldung erfolgt über die folgende E-Mail-Adresse: bewerbung.gl@polizei.nrw.de.

Anschließend erhalten die Interessierten die ZOOM-Zugangsdaten und werden am 28.04.21 um 18:00 Uhr im virtuellen ZOOM-Raum begrüßt.

Unter der E-Mail-Adresse können natürlich auch im Vorfeld der Veranstaltung Fragen gestellt und Informationen eingeholt werden.

Weitere Infos finden Sie auch unter: www.genaumeinfall.de (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell