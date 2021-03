Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100321-0167: Kriminelle brechen in Wohnmobil ein und stehlen Felgen

Bergneustadt (ots)

In ein Wohnmobil sind Kriminelle im Tatzeitraum zwischen Freitag (5. März) 17 Uhr und Dienstag (9. März) 10 Uhr eingebrochen.

Das Wohnmobil stand auf einem eingezäunten Firmen-Lagerplatz in der Straße Stauweiher in Bergneustadt. Die Täter beschädigten eine Seitenscheibe und verschafften sich so Zugang zum Innenraum. Dort stahlen sie diverses Inventar, darunter zwei Sitze, einen Fernseher und ein Navigationsgerät.

Weiterhin wurden auf dem Lagerplatz Felgen von zwei geparkten Fahrzeugen gestohlen. Die Täter nutzten einen Wagenheber aus dem Wohnmobil um die Autos anzuheben. Bei dem einen Wagen montierten sie zwei Felgen, bei dem anderen nur eine Felge ab.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

