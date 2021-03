Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080321-0164: Einbruch in Kindergarten

Hückeswagen (ots)

In einen Kindergarten an der Montanusstraße haben Unbekannte am Wochenende eingebrochen. Zwischen 15.00 Uhr am Freitag (5. März) und 09.30 Uhr am Sonntag hatten die Einbrecher zunächst einen Außenzaun des Geländes überklettert und waren anschließend durch ein aufgehebeltes Fenster in den Kindergarten eingestiegen. Bei der Durchsuchung der verschiedenen Räume stießen sie auf zwei Geldkassetten, die sie mitnahmen. Die Kassetten wurden am Sonntagmorgen in einem an die Straße Knefelsberg angrenzenden Waldgebiet aufgefunden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

