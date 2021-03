Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080321-0163: Firmeneinbruch in Dahlerau

Radevormwald (ots)

In einen KFZ-Betrieb auf dem Wülfing-Gelände haben Unbekannte zwischen Sonntagnachmittag (7. März) und Montagmorgen in einen KFZ-Betrieb eingebrochen. Zwischen 15.00 und 07.30 Uhr gelangten die Täter durch massives Einwirken auf die Eingangstüre in die Betriebsräume. Hier fanden Sie auf der Suche nach Beute einen Laptop sowie die Kaffeekasse der Beschäftigten, mit denen sie den Tatort wieder verließen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

