Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Georgier muss mit mehreren Anzeigen rechnen

Bühl (Baden) (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei am 18. August einen georgischen Staatsangehörigen festgenommen. Der 33-Jährige war mit seinem PKW auf der BAB 5 unterwegs und wurde auf einem Autobahnparkplatz bei Bühl kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen bereits entstempelt waren und auch keine gültige Haftpflichtversicherung für das Fahrzeug bestand. Zudem konnte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Als er zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Dienststelle verbracht werden sollte, widersetzte er sich den polizeilichen Maßnahmen und versuchte zu flüchten, was aber verhindert werden konnte. Weitere Recherchen ergaben, dass er vom Ausländeramt Oberfranken zur Festnahme Ausweisung/Abschiebung ausgeschrieben war. Darüber hinaus bestand gegen ihn eine Fahndungsausschreibung zur Aufenthaltsermittlung wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls. Neben der drohenden Abschiebung in sein Heimatland erwarten den Mann nun Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Kennzeichenmissbrauch.

