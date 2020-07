Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Geplatzter Wasserspeicher sorgt für Feuerwehreinsatz

Wetter (Ruhr) (ots)

Zu einem Hilfeleistungseinsatz wurde am Montagmorgen, 27.07.2020, um 07:00 Uhr die Feuerwehr Wetter (Ruhr) alarmiert.

In einem Einfamilienhaus Am Zamelberg war der Warmwasservorratsbehälter der Heizung geplatzt und das Wasser in mehrere Kellerräume ausgelaufen. Da in den Räumen auch mehrere Elektrogeräte im Wasser standen, schaltete die Feuerwehr das Kellergeschoss stromlos. Danach wurde das Wasser dann mittels Wassersauger aus den betroffenen Räumen entfernt. Ein Fachunternehmen kümmerte sich anschließend um die Reparatur des defekten Speichers.

Vier Einsatzkräfte waren mit Rüstwagen und Mannschaftstransportfahrzeug ca. eine Stunde im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Thomas Schuckert

Telefon: 02335-840730

E-Mail: thomas.schuckert@stadt-wetter.de

www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell