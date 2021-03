Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080321-0162 Roller schneidet Kurve - Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten auf der L129

Wipperfürth (ots)

Am Sonntag (07. März) kam es am frühen Abend in Höhe der Ortslage Peffekoven (Wipperfürth) zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Kleinkraftrad Piaggio und einem entgegenkommenden Kia. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 16-jähriger Kürtener mit seinem Roller die L129 zusammen mit seinem 15-jährigen Sozius (ebenfalls Kürtener) in Richtung Lindlar. Zwischen den Ortslagen Peffekoven und Ommerborn schnitt er eine Linkskurve sehr eng und stieß mit einem in Gegenrichtung fahrenden Kia zusammen. Dessen Fahrer (34 Jahre) konnte den Zusammenstoß mit dem auf seiner Fahrbahnseite entgegenkommenden Motorroller auch durch eine Vollbremsung und einen Ausweichversuch nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß wurde der Jugendliche Kradfahrer schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus Wipperfürth. Sein Beifahrer erlitt leichte Verletzungen, welche im Krankenhaus in Leverkusen behandelt wurden. Der Fahrer des Kia und sein Beifahrer blieben unverletzt. Die L129 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt.

