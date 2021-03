Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 070321-0160: Mit Leichtkraftrad gestürzt - 16-Jähriger schwerverletzt

Hückeswagen (ots)

Bei einem Sturz mit einem Leichtkraftrad hat sich ein 16-jähriger Radevormwalder am Freitag (5. März) schwere Verletzungen zugezogen.

Der 16-Jährige saß als Sozius auf dem Leichtkraftrad eines gleichaltrigen Radevormwalders. Dieser fuhr am Freitagabend auf der K11 in Fahrtrichtung Bevertalstraße. Ausgangs einer Rechtskurve verlor er um 19:20 Uhr die Kontrolle über das Zweirad und stürzte. Dabei zog sich sein Begleiter schwere Verletzungen zu; der Fahrer selbst blieb unverletzt. Der 16-Jährige musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kreisstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde gesperrt.

