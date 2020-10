Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannter bricht in Wohnung ein

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter drang am Dienstagnachmittag in eine Erdgeschosswohnung in Karlsruhe ein.

Zwischen 16:45 Uhr und 20:00 Uhr, hebelte der Einbrecher in der Josef-Schofer-Straße das Fenster der Wohnung auf, durch dieses er ins Innere gelang. Dort durchwühlte er sämtliche Schränke und verließ anschließend das Wohnanwesen. Über das entwendete Diebesgut können bislang keine Angaben gemacht werden. Auch die Schadenshöhe des kaputten Einstiegsfenster ist noch unbekannt.

Das Polizeirevier Karlsruhe-West bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0721 / 666-3611.

David Bortolin, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell