Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach - Zigarettenautomat aus der Wand gerissen -Zeugen gesucht

Gutach (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen um 2:27 Uhr rissen zwei noch unbekannte Männer einen Zigarettenautomaten komplett aus einer Hauswand in der Hauptstraße und flüchteten. Ein Zeuge konnte die zwei Männer dabei beobachten, wie sie sich an dem Zigarettenautomaten zu schaffen machten und alarmierte die Polizei. Noch bevor diese vor Ort eintraf, bugsierten die Täter den Automaten in einen Kombi-PKW und fuhren in Richtung "Grub" davon. Eine darauffolgende intensive Fahndung nach dem Fahrzeug blieb erfolglos. Ob dieser Fall mit einem ähnlich gelagerten Vorgang in der Nacht von Montag auf Dienstag in Wolfach in Verbindung steht, bei dem der Diebstahl durch Zeugen unterbunden werden konnte, wird derzeit geprüft. Die Polizei sucht nun nach Zeugen die entweder in der besagten Nacht in Gutach etwas beobachtet haben oder die in den letzten Tagen im Raum Kinizgtal an Zigarettenautomaten vor allem zur Nachtzeit etwas Verdächtiges wahrgenommen haben. Personen die entsprechende Angaben machen können melden sich bitte beim Polizeirevier Haslach unter der Telefonnummer 07832 975920.

