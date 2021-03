Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verletzungen bei Busfahrt

Offenburg (ots)

Bei der Fahrt mit einem Linienbus am Mittwoch verletzte sich eine ältere Dame am Kopf, da sie beim Anfahren des Busses den Halt verlor und zu Fall kam. Die 75-Jährige stand gegen 18:20 Uhr im Bereich der Kronenstraße von ihrem Sitzplatz auf, um an der nächsten Haltestelle auszusteigen. Als die Ampel von Rot auf Grün wechselte und der Busfahrer wieder anfuhr, stürzte die Dame und musste mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden.

/bp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell