Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier- Wohnungseinbruch

Ottersweier (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Täter brachen am Dienstag zwischen 18 und 21:40 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in der Goethestraße ein. Der oder die Täter verschafften sich dabei Zugang über einen leicht erhöhten Balkon des Vorgartens. Die Balkontür wurde in der Folge aufgehebelt und die Wohnung im Anschluss nach Lohnenswertem durchsucht. Mit einer Schmuckschatulle machten sich die Unbekannten im Anschluss aus dem Staub. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.

/rv

