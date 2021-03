Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr- Während eines Streits gebissen

Lahr (ots)

Am Dienstag wurde ein 20-Jähriger in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Willy-Brandt-Straße im Rahmen einer Streitigkeit von einem bislang unbekannten Mann gebissen. Als eine hinzugerufene Streife des Polizeireviers Lahr vor Ort eintraf, stieß sie auf den Leichtverletzten, doch fehlte von dem Tatverdächtigen jede Spur. Ferner erschwerten offenbar alkoholisierte Umstehende vor Ort die Ermittlungen der einschreitenden Polizisten. Zur Behandlung der Bisswunde begab sich der 20-Jährige selbst in ärztliche Behandlung. Die Ursache des vorangegangen Streits sowie die Identität des Beißenden sind nun Teil der Ermittlungen.

/rv

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell